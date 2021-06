Tre Fontane e Torretta, dal 21 giugno in vigore le strisce blu

del 2021-06-10

A partire dal 21 giugno e sino al 21 settembre nelle frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola entrerà in vigore il servizio di sosta a pagamento con strisce blu.

Come negli anni passati, le strisce blu saranno attive sul lungomare (est e ovest), nella via Trapani (tratto compreso tra la circonvallazione est e la via della Chiesa), nella 106esima ovest (tratto compreso tra la via Marchese e la via Mangiagli), nella 113esima est (solo nel lato destro rispetto al senso di marcia), e nella circonvallazione est (tratto compreso tra la via Trapani e la 107esima, solo nel lato destro del senso di marcia). Per info: 0924/933211, 0924/933216, 0924/933218, 0924/933219, 0924/933220, 335/7442592.

S’informa la cittadinanza, inoltre, che è possibile richiedere il rilascio dei pass per l’accesso e la sosta delle vetture dei residenti o dimoranti nelle ZTL delle frazioni balneari, contattando gli uffici della Polizia Municipale.

Istituita con provvedimento del 2017, come ogni anno, la Zona a Traffico Limitato è infatti in vigore nella frazione di Tre Fontane dal 1° giugno al 30 settembre, mentre a Torretta Granitola la ZTL è vigente a tempo indeterminato, 24 ore su 24, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Coloro i quali volessero richiedere il rinnovo del proprio pass o il rilascio di un nuovo tesserino potranno farlo per via telematica, inoltrando la richiesta, corredata della documentazione necessaria, compresa la ricevuta di pagamento di 5 euro per ogni pass richiesto, al seguente indirizzo email: [email protected] .

Per ulteriori informazioni riguardo il rilascio dei pass, le modalità di pagamento dei diritti, le vie d’accesso alle aree Rosa, Verde, Rossa e Arancione, le attività ricettive etc., è possibile consultare l’avviso pubblicato dal Comando di Polizia municipale sul sito istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comune.campobellodimazara.tp.it (sezioni Avvisi e Articoli).