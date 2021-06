L'Avo di CVetrano da 26 anni al fianco dell’ ammalato e dei familiari, oggi impegnata nella campagna vaccinale

del 2021-06-11

L’Avo Associazione Volontari Ospedalieri Onlus di Castelvetrano, è nata dalla volontà di un gruppo di amici, per migliorare ed elevare la qualità di vita degli ammalati nelle corsie, spesso tristi e grigie degli ospedali.

L’ attività dei volontari si è svolta prevalentemente all’ interno dell’ Ospedale Civile Vittorio Emanuele II, adesso della Valle del Belice, nelle RSA e nelle Case di Cura, interrottamente da 26 anni; il fine è stare al fianco dell’ ammalato e dei suoi familiari, con discrezione e professionalità, dando conforto per una migliore ripresa in salute.

L’ Associazione ha intrecciato proficue collaborazioni con altre associazioni ed enti presenti nel territorio, che operano in diversi campi, per condividere idee, iniziative e programmi. Spesso questi sono stati indirizzati ai giovani e agli studenti di diversi istituti scolastici, per sensibilizzare le nuove generazioni , trasmettendo loro testimonianze e informazioni e raccontando esperienze ed emozioni.

In questo hanno contribuito anche i giovani dell’ Associazione che hanno raccontato il loro entusiasmo e il loro amore per questa nuova avventura. Tutto questo è venuto a mancare nell’ultimo anno a causa della terribile pandemia….ma l’ Associazione non si è fermata: la Presidente, signora Daniela Migliaccio e il nuovo Consiglio Direttivo, appena è stato possibile, hanno diversificato I’ impegno collettivo dei volontari, riprendendo l’ attività con fiducia, questa volta al fianco dei medici e degli operatori sanitari e non, impegnati a favore della campagna vaccinale, in collaborazione con l’ASP di Trapani.

I volontari sono presenti all’ accoglienza, pronti ad aiutare alla compilazione dei moduli necessari, a dare informazioni e consigli…..con amore, pazienza, generosità e sempre con un sorriso!! All’ accoglienza anche in ambulatorio di ematologia, accanto ai pazienti, supportando il personale medico e infermieristico.

E adesso anche al di fuori dall' ambiente sanitario: alle Caritas di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Gibellina, sempre al fianco della nostra comunità. Essere parte di un progetto così importante, qual è la vaccinazione per combattere il Covid 19, o al fianco dei più sfortunati, sprigiona nuove energie, indispensabili per riprendere e recuperare relazioni umane, in maniera più coinvolgente ed emozionante.

E’ un valore aggiunto che fortifica i volontari e rende il cuore dell’ Associazione più sensibile e attento.