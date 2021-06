Bim9bo di Vita ustionato e trasferito a Catania. Magistratura apre indagine. Ecco la possibile ricostruzione dei fatti

di: Redazione - del 2021-06-13

Un attimo di disattenzione e un bambino di appena un anno si scotta con l’acqua calda. Adesso con le ustioni di secondo grado in buona parte del suo copicino, è stato trasferito con l’elisoccorso al Centro Ustioni del Cannizzaro di Catania.

Protagonista un bambino di appena un anno e un mese di vita, Thomas S. di orine rumena, nato ad Erice ma residente con la madre e i nonni a Vita.

Non è chiara la dinamica dell’incidente domestico e per questo sono in corso indagini da parte della Compagnia dei Carabinieri di Mazara in collaborazione con i miliari della stazione di Vita.

Pare che la mamma intorno alle 8,30, stesse bollendo dell’acqua calda ed aveva in braccio il piccolo, poi un movimento brusco, immaginiamo, dello stesso avrebbe fatto sversare l’acqua sul corpicino del bambino tra i dolori lancinanti.

La mamma ha preso in braccio il piccolo e lo ha portato prima al pronto soccorso dell’Ospedale di Salemi e poi con il 118 all’Ospedale di Castelvetrano dove sono state prestate le prime cure al bambino, con una certa difficoltà perché i medici si sono dovuti mettere in collegamento telefonico con i colleghi di Mazara, vista la mancanza del presidio di pediatria che avrebbe aiutato meglio la gestione sanitaria del piccolo.

Le ferite da ustioni di secondo grado riguardano il 25% del corpicino di Thomas, il nome del piccolo.In particolare le scottature al tronco, sul capo, al mento e parte degli arti inferiori.

Dopo le prime cure del caso da parte del personale del Pronto Soccorso diretto dal dottore Pippo Giammarinaro, una corsa per trovare un posto al Civico di Palermo, poi l’intervento dell’elisoccorso, ch,e, dopo i tamponi di rito ha preso la madre e il piccolo per il ricovero al Cannizzaro di Catania,dove il bimbo si trova ricoverato.

Adesso la Procura di Marsala vuole vederci chiaro, quanto meno sulla dinamica dell’incidente domestico e ha delegato la Compagnia dei Carabinieri di Mazara di sentire i protagonisti della vicenda compreso i nonni che vivono con la giovane mamma.

C’è il rischio che oltre al dolore, la mamma di Thomas debba rispondere delle lesioni.

L’augurio è che il bambino possa avere meno residui fisici possibili di questa brutta avventura che probabilmente lo stesso non ha capito, ma di cui ha sentito gli effetti del dolore.