Il lettore scrive: “Abbandono di rifiuti a Triscina. Cittadini rispettino le regole”

di: Redazione - del 2021-06-13

Riceviamo e pubblichiama la segnalazione del lettore Gaspare Signorello, il quale si è rivolto alla Redazione per denunciare la presenza di sacchi di spazzatura e altro materiale in un a strada di Triscina.

Riportiamo di seguito la sua segnalazione: "Approfitto del vostro servizio per dar luce all’ennesimo scempio avvenuto nella frazione di Triscina. Questa mattina percorrendo la strada da Triscina in direzione kartodromo ho notato l’ingente presenza dei rifiuti allegati in foto. Spero che la divulgazioni di segnalazioni analoghe servano a combattere questo triste fenomeno".