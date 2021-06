Sabato 26 Giugno manifestazione in ricordo di don Meli

del 2021-06-14

Sabato 26 giugno, alle ore 18, manifestazione in piazza Unità d'Italia, in memoria di don Meli. Verrà ricordato il suo grande impegno per la città e il quartiere Belvedere in particolare.

Domenica 27 giugno, invece, ad un anno dalla sua salita al cielo, celebrazione eucaristica alle ore 19 sul sagrato della parrocchia S. Lucia, presieduta da Monsignor Domenico Mogavero.

La presenza di tutti è gradita ad entrambe le manifestazioni... e don Meli sorriderà dal cielo!!