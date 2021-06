C.bello, indetta procedura per l'affidamento lavori di ristrutturazione del Cine Teatro Olimpia

di: Redazione - del 2021-06-15

Il Comune di Campobello di Mazara ha indetto una procedura di affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, per i lavori di ristrutturazione e innovazione tecnologica del Cine Teatro Olimpia, per un costo complessivo dei lavori pari ad €. 120.148,42, compreso € 3.454,09 per O.S..

La spesa trova copertura finanziaria a valere dei “Fondi FSC 2014/2020 - Patto per il Sud – Delibera di Giunta regionale n. 70 del 27/02/2020.

L’affidamento dei lavori sarà effettuato attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante la procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e smi previa consultazione di almeno tre preventivi, mediante offerta di ribasso unico percentuale da applicare all’elenco prezzi unitari posto a base di gara.