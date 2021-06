CVetrano, Via dei Templi ancora chiusa al traffico. Transenne gettate tra le sterpaglie. Comune interpella l'Ente regionale competente

del 2021-06-14

A causa di problemi strutturali del ponticello nei giorni scorsi è stata chiusa al traffico la via dei Templi. Ad oggi il tratto di strada non è stato ancora aperto. "Alcuni incoscienti - dichiara l'Ass. Cappadonna - non solo scostavano le transenne e passavano impunemente dalla via dei Templi, ma addirittura le transenne erano state gettate tra le sterpaglie. Da qui la decisione di posizionare i new jersey in cemento.

Gli uffici tecnici e la protezione civile, continua l'assessore, hanno scritto all’Autorità di Bacino Regionale della Sicilia che è l’Ente deputato alla difesa del suolo e gestisce i bacini idrografici, l'ente che dovrebbe avere la competenza sugli interventi da effettuare. Il ponticello ha i suoi anni, è stato costruito in tufo e oggi sopporta il peso dei Tir che percorrono giornalmente questa importante arteria stradale. Restiamo in attesa di avere una risposta dall'ente regionale".