Patto intercomunale per la lettura. Presente all’incontro anche il Comune di Castelvetrano con l’Assessore Licari

del 2021-06-14

L'Amministrazione Comunale di Castelvetrano, rappresentata dall'Assessore allo Sviluppo Economico Licari Numinato Davide, ha partecipato questa mattina nei locali della Soprintendenza, alla riunione indetta per la firma del "Patto intercomunale per la lettura" che coinvolge i Comuni di Marsala, Trapani, Castelvetrano e Partanna.

In rappresentanza dei vari Comuni, erano presenti, oltre all’Assessore Licari e la Sovrintendente, Girolama Fontana, anche Oreste Alagna Assessore di Marsala con delega al turismo, Rosalia D’Alì, Assessore alla cultura di Trapani, Noemi Maggio, Assessore alla cultura di Partanna. Si è sottolineato il fatto che tale strumento di governance, delle politiche di promozione del libro e della lettura, è fondamentale per le istituzioni pubbliche ed i soggetti privati che individuano nella lettura una risorsa socio-economica e, quindi, strategica, su cui investire con un'unica aziona congiunta, attuando reti di valorizzazione e di coordinamento tra i diversi protagonisti presenti sul territorio. Tale Patto ha, quindi, la finalità di sostenere e supportare la Rete bibliotecaria ‘BiblioTP’ per la promozione della lettura e del libro in ogni sua forma, collaborando anche alla comunicazione e diffusione dei programmi, progetti, obiettivi e delle iniziative che si svolgono sul territorio, attraverso la condivisione degli strumenti propri, comprese le strutture locali su cui i sottoscrittori hanno competenze.