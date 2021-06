Campobello, grave scontro tra Ape e moto. Muore giovane centauro campobellese

di: Redazione - del 2021-06-12

Gravissimo incidente mortale questa sera a a Campobello di Mazara in Via Roma, nei pressi di Via Torquato Tasso. Sono rimasti coinvolti nell’incidente una Moto Ape 50 condotta da un cittadino extracomunitario e una moto di grossa cilindrata alla cui guida vi era un cittadino campobellese, A. P., 32 anni, che ha perso la vita . Sul posto i mezzi di soccorso del 118 e le pattuglie dei Carabinieri di Mazara del Vallo e di Campobello di Mazara.

Dalle prime informazioni giunte in redazione pare che l'uomo alla guida dell'Ape si sia dato alla fuga lasciando il mezzo sul posto.

Sul luogo dell'incidente è appena arrivato il 118 per i soccorsi che però non sono riusciti ad evitare il decesso del giovane.