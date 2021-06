Triscina, prevista apertura farmacia a Luglio. A curare il servizio una farmacia di Partanna

di: Redazione - del 2021-06-14

Procede l’iter per l’apertura della farmacia a Triscina per la stagione estiva. Durante la prossima settimana, giorno 16, l’Asp procederà ad effettuare un sopralluogo presso i locali, per definire l’apertura dei battenti, che a questo punto dovrebbe avvenire ai primi di luglio.

A curare il servizio sarà la farmacia Rotolo di Partanna, che è stata l’unica a presentarsi al secondo avviso indetto dal comune di Castelvetrano, esteso a tutta la provincia, visto che il primo del 13 aprile, riservato alle farmacie della città, era andato deserto.

In merito all’apertura della farmacia, era stata presentata una interrogazione comunale dal gruppo consiliare “Obiettivo città” lo scorso 11 maggio.

La normativa vigente non prevede che un comune o una frazione possa essere dotata di dispensario farmaceutico se non supera 5.000 abitanti, mentre il numero di farmacie di un comune è pari a 1 per ogni 3.300 abitanti.

In estate, Triscina arriva ad avere un numero consistente di abitanti, provenienti non solo da Castelvetrano, bensì da tutto il territorio belìcino, senza considerare le presenze turistiche.