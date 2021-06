Borsa e investimenti: strategie e consigli utili per comprare azioni nel 2021

di: Luca Beni - del 2021-06-14

Per investire in borsa è fondamentale conoscere alcune nozioni di base, allo scopo di essere in grado di operare sul mercato azionario in modo corretto e consapevole. Acquistare titoli di aziende quotate non è difficile, tuttavia è importante capire come scegliere le azioni giuste, rivolgersi a intermediari affidabili e pianificare una strategia d’investimento adatta ai propri obiettivi.

Senza dubbio, comprare azioni in borsa per la prima volta potrebbe sembrare complicato, ad ogni modo basta appena un po’ di studio, seguire i consigli degli esperti e prestare attenzione per difendersi contro le truffe, verificando sempre le credenziali dell’operatore. In questo modo è possibile investire a seconda delle proprie esigenze, creando un portafoglio per il lungo termine, oppure investendo con il trading online e prodotti derivati come i contratti per differenza (CFD).

Cosa sono azioni e CFD e come funzionano

I titoli azionari sono delle quote di una società quotata, con le quali è possibile comprare una piccola parte dell’azienda. Le azioni ordinarie sono quelle più comuni, con le quali usufruire di eventuali dividendi riconosciuti dall’impresa. Altrimenti esistono anche azioni di risparmio e privilegiate, le prime non danno diritto al voto in assemblea, le seconde offrono dei vantaggi nella suddivisione degli utili.

I CFD invece sono dei prodotti finanziari derivati, con i quali non si compra direttamente un’azione ma un contratto privato tra il broker e il trader, per speculare sui movimenti del prezzo del sottostante, al rialzo o al ribasso. Comprare azioni permette di investire sul futuro di una società quotata in borsa, con la previsione che il suo valore aumenti nel tempo, i CFD permettono di investire in qualsiasi momento approfittando delle oscillazioni della quotazione.

Come e dove comprare azioni in borsa

Secondo la guida di Finaria.it dedicata a come comprare azioni , è importante scegliere la modalità più adeguata alle proprie necessità. Per la compravendita classica di titoli è possibile rivolgersi a una banca tradizionale, utilizzando un servizio d’investimento di home banking per acquistare le azioni in borsa online. In genere non è l’opzione più conveniente, né quella più rapida e agevole, infatti sono spesso previsti costi elevati e funzionalità limitate per gli investitori che vogliono operare sul mercato in modo autonomo.

In alternativa è possibile affidarsi a una SIM, ovvero una società di intermediazione mobiliare. Queste imprese offrono servizi finanziari, quindi rispetto alla banca non forniscono anche altri prodotti come conti correnti, prestiti o mutui. Una SIM può mettere a disposizione l’accesso ai mercati per la negoziazione per conto proprio, oppure occuparsi di posizionare gli ordini per conto dei clienti, ovviamente dietro il pagamento di una commissione.

La terza soluzione è rappresentata dai broker regolamentati, operatori specializzati nei servizi di trading CFD e, in alcuni casi, anche nella compravendita di azioni. Broker come Capital.com e AvaTrade, ad esempio, consentono di investire in borsa con i contratti per differenza, mentre società come eToro permettono sia di acquistare titoli azionari in modo convenzionale, sia di operare con il trading online attraverso i CFD, fornendo la massima versatilità per soddisfare ogni esigenza d’investimento.

La scelta dipende dalle proprie necessità e dal tipo di operazioni da effettuare. Per comprare poche azioni da mantenere per molti anni va bene rivolgersi a una banca o una SIM, infatti le commissioni elevate saranno ammortizzate dalla durata dell’investimento.

Per il trading online, acquisti frequenti di titoli e in generale una gestione più smart e diretta è consigliabile preferire un broker autorizzato, in quanto propongono costi ridotti, piattaforme di trading moderne e una maggiore flessibilità per operare nella borsa valori oppure in altri mercati, come le materie prime o il Forex.

Come scegliere su quali azioni investire

La parte più difficile, una volta scelto l’intermediario giusto, è comprendere su quali azioni investire, provando anche a individuare le opportunità più promettenti dell’era post Covid . Questa valutazione deve essere presa con calma e attenzione, tenendo conto dei propri obiettivi d’investimento, della condizione del mercato e delle prospettive dell’azienda quotata.

Per ottenere le informazioni necessarie bisogna usare l’analisi finanziaria, studiando l’andamento storico del prezzo dei titoli e i fattori macroeconomici più rilevanti, per avere un quadro completo della situazione e compiere una scelta ragionevole.

Inoltre serve un approccio corretto al money management, per definire quanto capitale destinare agli investimenti in azioni, quale importo usare per ogni singolo trade e in che modo diversificare per minimizzare il rischio.

Secondo il famoso investitore americano Peter Lynch, esistono diversi tipi di società sulle quali è possibile investire: le grandi imprese a crescita lenta con un business consolidato (azioni value), le aziende con un ritmo di crescita elevato posizionate in settori molto dinamici (azioni growth), oppure le società che hanno attraversato dei problemi ma che potrebbero riprendere a crescere.

Infine si possono trovare anche le azioni cicliche, aziende il sui business dipende dai cicli economici, fino alle opportunità fornite da imprese sconosciute ad alto potenziale. Per individuare le azioni da comprare bisogna fare esperienza, ad esempio usando il conto demo di un broker, apprendere l’analisi tecnica e fondamentale, studiare il mercato e creare una strategia.

In più, è indispensabile un approccio che includa una buona diversificazione, investendo in azioni di tipologia diversa e in aziende localizzate in settori e aree geografiche differenti.