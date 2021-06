"Il progetto politico dei 5 Stelle a CVetrano è finito. Da Pd opposizione responsabile e senza inciuci". Intervista Monica Di Bella

di: Doriana Margiotta - del 2021-06-16

Ascoltare le diverse posizioni degli schieramenti politici che sono protagoniste del nostro Consiglio Comunale, è non solo un dovere per noi che facciamo informazione, ma anche un modo per fare conoscere all’intera cittadinanza in che modo stanno lavorando le forze politiche in campo.

Amministrare Castelvetrano, soprattutto in questo momento storico, non è facile, ma anche fare opposizione ha le sue difficoltà.

Una buona opposizione è il segno di una sana democrazia. Il vivace dibattito politico non manca in aula consiliare e la nostra redazione ha voluto fare il punto della situazione con la Consigliera Comunale del Pd, l’avvocato Monica Di Bella, che ormai da molti anni milita in questo schieramento politico, con grande impegno e perseveranza.

Dalla seduta del Consiglio Comunale del 26 maggio, sono stati esitati favorevolmente due importanti regolamenti comunali: Il primo riguarda l’istituzione del Canone Unico Patrimoniale e il secondo riguarda il Canone di Concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Cosa cambierà sostanzialmente grazie a questi due regolamenti?

“Premetto che i due nuovi Regolamenti si sono resi necessari dall’approvazione della Legge n. 160 del 2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), emanata dal Parlamento, che ha istituito e disciplinato sia il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. CANONE UNICO) sia il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati (che si applica in deroga al canone unico solo per tali aree), sostituendo i precedenti tributi TOSAP (tassa occupazione spazi e aree pubbliche), COSAP (canone occupazione spazi ed aree pubbliche), ICPDPA (imposta comunale pubblicità e diritto pubblico affissioni), CIMP (canone installazione mezzi pubblicitari), canone di concessione per l’uso e l’occupazione delle strade (art. 27 co. 7 e 8 Codice della Strada).

Per altro, con la legge 160/2019, viene disciplinato anche il contenuto obbligatorio del regolamento (presupposti applicativi, soggetti passivi, determinazione del canone, riduzioni e agevolazioni, indennità per occupazioni abusive, etc…). Il nuovo canone, per altro, non ha natura tributaria ma patrimoniale, ovvero potrà essere riscosso solo in sede ordinaria senza possibilità per l’Ente comunale di emettere avvisi di accertamento (con le relative sanzioni proporzionali alle somme non versate) ma solo applicando sanzioni per la eventuale violazione delle norme regolamentari.

Sostanzialmente, con il canone unico di nuova introduzione si è voluto unificare i prelievi tributari precedenti, rendendo (si spera) il rapporto con la pubblica amministrazione più semplice ed agevole.

Per altro, gli Enti Locali, nell’ottica di una corretta gestione del nuovo canone, potrebbero approfittare per bonificare la banca dati dei tributi minori, con l’obiettivo di incrementare le entrate tributarie, recuperando posizioni evase per annualità non prescritte.”

Obbiettivo Città vi ha accusato di fare “inciuci” con il Movimento 5 Stelle, dopo che avete approvato entrambi i regolamenti, contribuendo a raggiungere il numero legale per l’approvazione di entrambe le delibere e concludere i lavori nella stessa giornata. Come risponde a queste accuse?

“Abbiamo risposto in un documento inviato agli organi di stampa con il quale abbiamo fatto chiarezza dopo la (quantomeno) confusa “uscita” dei colleghi di Obiettivo Città.

Votare regolamenti sui quali si è lavorato in commissione per diverse sedute, tanto da proporre emendamenti che sono stati recepiti dagli Uffici e calati nei Regolamenti stessi e da sottoscrivere e poi votare in aula una mozione di indirizzo sulle tariffe (di esclusiva competenza della Giunta, per disposizione di legge), che ha orientato il Sindaco a scrivere una nota per chiarimenti al Ministero delle Finanze, non mi pare si possa definire “inciuci” ma semplicemente serietà e coscienza del ruolo che si svolge, che passa anche dalla stesura e dal voto in aula dei Regolamenti.

Non vi era, a nostro giudizio, nulla di politico nel voto ai Regolamenti sui quali, lo ribadisco, abbiamo lavorato anche noi consiglieri di opposizione. Non comprendo, per altro, perché si continui ad essere ciechi da un occhio, diffondendo per altro notizie false (e mi riferisco al paventato aumento delle tariffe legato al voto sui Regolamenti), quando proprio la posizione del Partito Democratico è sempre chiara e le scelte sempre argomentate e ragionate, anche dentro l’aula consiliare.”

Se dovesse esserci un’alleanza a livello nazionale tra il Movimento 5Stelle e il Pd, si vedrà un riflesso a livello locale?

"È evidente che, facendo parte di un partito strutturato a tutti i livelli, le scelte del nostro partito a livello nazionale, anche in tema di alleanze, non ci possono lasciare indifferenti. Tuttavia, ogni circolo territoriale ha autonomia di scelta, in base ai propri percorsi, alla propria storia, anche (perchè no!) alle proprie esigenze elettorali.

In particolare, a Castelvetrano ci occupiamo di tutelare una collettività messa a dura prova sotto diversi profili, ci sforziamo di proporre, di lavorare in maniera collegiale, ove abbiamo reputato utile e serio farlo. Ma proprio per la capacità di confronto che abbiamo dimostrato, il nostro resta un giudizio critico all’amministrazione della città.

E questa è una opzione che consideriamo, all’interno del nostro partito, quando si discute di contenuti e di scelte da compiere.”

Il 17 maggio è stata la Giornata Internazionale contro l’omofobia e in occasione di questo evento si è inaugurata una panchina colorata, simbolo della lotta contro l’odio di genere. Secondo lei, sarà approvato l’ormai noto DDl Zan?

“Mi auguro proprio di sì! Il Disegno di Legge Zan è stato approvato alla Camera già nel novembre 2020 ed oggi è fermo al Senato. Il Partito Democratico, tra gli altri, ha più volte criticato l’atteggiamento ostruzionistico che si è innescato in Commissione Giustizia ma al di là degli aspetti “tecnici” dei lavori del Parlamento credo che la cronaca quotidiana (da ultimo l’aggressione di una coppia gay a Palermo) manifesti con chiarezza l’urgenza che il tema sta acquisendo.

L’impegno prioritario rimane quello della prevenzione e del contrasto della violenza e della discriminazione di genere e la necessità di far crescere la cultura delle differenze. Ecco perché anche gesti fortemente simbolici, come quello della panchina, non possono che ottenere il favore del Partito Democratico.

Il principio che guida il disegno di legge è quello della prevenzione e del contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità.

Mi pare un principio di assoluto buon senso in una società democratica, plurale e moderna, come è l’Italia e per tale ragione il mio partito continuerà a difendere il DDL Zan con ogni iniziativa.”

Che tipo di opposizione è la vostra?

“Il Partito Democratico in questi due anni di consiliatura penso abbia svolto il suo ruolo di opposizione con “scienza e coscienza”, come ho avuto modo di dire in diverse occasioni: tante interrogazioni, tante mozioni di indirizzo, interventi in aula critici, a volte duri nei confronti dell’amministrazione e della maggioranza 5 Stelle, ma anche costruttivi e propositivi, ove ce ne sia stata la necessità o la possibilità.

Lascio a chi segue i lavori di consiglio o in generale la politica cittadina valutare che “tipo di opposizione” rappresentiamo. Certamente non ci sentirete urlare, inveire, sospettare.

Certamente ci vedrete portare avanti la nostra posizione politica e le nostre idee con convinzione e determinazione, tanto che tutti gli interventi in Consiglio comunale vanno in questa direzione: noi continueremo a stimolare la discussione sul PUG, piano urbano generale (il vecchio PRG per intenderci) per ridisegnare la destinazione d’uso delle aree ed in particolare la destinazione delle aree a servizi pubblici, in città e nelle borgate, per programmare gli interventi di recupero e riutilizzo realizzabili sul patrimonio edilizio esistente, nell’ottica di una politica di reale rigenerazione urbana, di consumo del territorio pari a zero, di conversione ecologica sulla base di una visione di sostegno al progresso e allo sviluppo economico per il nostro territorio.

Continueremo a stimolare la discussione su innovazione e transizione digitale dentro la Pubblica Amministrazione, per una maggiore celerità delle procedura interne ed una semplificazione delle procedure stesse e del rapporto con i cittadini, anche in termini di trasparenza dell’attività amministrativa e di maggiore rapidità delle esitazioni delle pratiche; continueremo a proporre i c.d. appalti “verdi” per le forniture di beni, sostenendo in concreto l’economia circolare; continueremo a ragionare su una Città a misura di famiglie e sollecitare la sistemazione degli spazi pubblici per consentire a bambini ed adolescenti di vivere la città in sicurezza.”

Che giudizio daresti all’operato ad oggi dell’amministrazione Alfano?

“Sono critica sull’azione di governo portata avanti in questi due anni: mi è sembrata piuttosto improvvisata, estemporanea, priva di una visione e di un progetto per la nostra Città, aggrappata alle difficoltà evidenti di un Comune in dissesto finanziario, orfano delle dirigenze, quale scusante per ogni inadempienza o stasi amministrativa.

Ritengo che il progetto (presentato agli elettori nel 2019) del Movimento 5 Stelle oggi sia finito: hanno perso la maggioranza in Consiglio comunale, hanno perso gli assessori che caratterizzavano politicamente quella proposta, lasciando spazio ai tecnici in giunta, non sono riusciti ad ottenere alcun risultato positivo palpabile per la nostra comunità, mi sembrano piuttosto isolati (e soli) anche rispetto ai loro stessi interlocutori politici, regionali e nazionali.

Penso che la nostra Città abbia necessità di un cambio di passo ma temo che non possa arrivare da questa maggioranza.”

Quale ritieni essere stato il provvedimento o azione più criticabile dell’amministrazione Alfano e quale quella che ha più apprezzato?

“Ho apprezzato l’Amministrazione guidata da Alfano quando ha sostenuto tutte le iniziative a difesa dei diritti civili e delle libertà democratiche (la cittadinanza onoraria alla Senatrice Segre e a Patrick Zaki, la celebrazione del 25 Aprile, la giornata contro l’omofobia), dimostrando grande sensibilità su questi temi e trovando una reale convergenza di posizioni con il PD.

Ho fortemente criticato la scelta di approvazione delle nuove tariffe TARI 2020, che hanno subito un aumento rispetto all’anno precedente, in quanto ancora incomprensibile alla luce dello spiraglio che il Governo nazionale aveva messo a disposizione dei Comuni e che consentiva di spalmare i maggiori costi del servizio nel triennio 2020/2022, lasciando quantomeno invariate le tariffe 2020.”

Quale sarà il ruolo del Pd nella scena politica nazionale nel prossimo futuro?

“Sono consapevole che un momento così difficile per il Paese, non solo per la pandemia ma anche per equilibri politici e partitici, ha necessitato di un Presidente del Consiglio più tecnico che politico sostenuto da una maggioranza in cui confluiscono forze politiche che normalmente sarebbero su posizioni differenti, la cosa di certo non mi entusiasma.

Per cui il mio auspicio e impegno da militante è che sia anche il momento di una profonda riflessione all’interno del mio partito per riappropriarci della nostra identità e del ruolo di riformisti e progressisti, guardando ad un presente molto liquido e in continuo divenire e lavorando per il futuro, altrettanto incerto ma ricco di sfide per il nostro Paese.

Molto è cambiato: la crisi pandemica sta disegnando un nuovo mondo in tutti campi, dal lavoro alla socialità alle nuove città e ci sono all’orizzonte opportunità per una transizione economica, ecologica e digitale che vanno colte fino in fondo.

Ecco il mio partito dovrebbe coniugare l’identità di sinistra con una nuova modernità, deve ascoltare la società, capire e presentare all’intero Paese una proposta politica che si occupi delle persone, sappia riannodare le reti delle nostre comunità, si apra alle associazioni e ad altri partiti per essere forza che aggreghi e che guidi tutti i riformisti ed i progressisti in una nuova stagione di progresso sociale, emancipazione civile e rinnovamento delle istituzioni democratiche.”

Ringraziamo il Consigliere Monica Di Bella per la disponibilità nei confronti della nostra Redazione. Le domande che le abbiamo rivolto hanno evidenziato una volontà di voler fare opposizione con criteri di ragionevolezza, lavorando per il bene della città.