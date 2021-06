Scontro frontale tra autocarro e automobile: sul posto ambulanza e Vigili del fuoco

del 2021-06-16

Uno scontro frontale si è verificato oggi pomeriggio in Via Marsala intorno alle 17:30 tra un camion ed una Fiat guidata dal 22 enne C.P . Sul posto è intervenuta l' autoambulanza e Vigili del fuoco. La dinamica è in corso di accertamento.

Dalle prime informazioni giunte in Redazione, il grosso mezzo stava per recarsi in direzione verso Campobello, mentre il conducente dell'automobile procedeva verso il centro città nella strada dello stadio.

I feriti non sono in pericolo di vita e sono stati portati al Pronto soccorso per gli accertamenti del caso visti i dolori agli arti accusati dall'impatto.