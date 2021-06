“Il mio legame con Marinella e Triscina, l’affetto della gente e tanti anni vicino ai più deboli”. Il saluto di Padre Culoma

di: Redazione - del 2021-06-17

Stamane il nostro Direttore Avv. Elio Indelicato ha incontrato Don Alfredo Culoma, il quale lascia le parrocchie di Marinella di Selinunte e Triscina, dopo tanti anni di servizio.

Questa la dichiarazione di Don Culoma: ”Sono stato ordinato sacerdote il 16 dicembre del ’73 nella Chiesa Madre di Pantelleria. Poi sono stato a Firenze e a Roma. La mia vocazione è avvenuta quando ero piccolo, avevo 6-7 anni e mi ricordo che mia madre mi preparava la domenica mattina per andare a messa.

Il 6 agosto 1975 ho detto la prima messa qui a San Bartolomeo. A Marinella di Selinunte, invece, facevamo la processione della Madonna e d’accordo con i marinai preparavamo una ghirlanda di fiori che si gettava in acqua per tutti i caduti in mare”.

Poi aggiunge: ”Nella vita pastorale bisogna capire dove ci si trova, è diverso fare il parroco a Roma, a Castelvetrano o a Selinunte, bisogna capire e non giudicare. A Marinella sarò sostituito da Don Tortorici. Non ho rimpianti, ma mi manca il contatto anche con le persone di Selinunte, ma sono convinto che ci incontreremo ancora”.

Continua Don Culoma: ”Con Triscina ho una storia particolare, lì abbiamo dovuto costruire la Chiesa. Prima abbiamo comprato un terreno, poi fatto costruire una tettoia e infine la chiesa. Adesso mi resta la chiesa di San Bartolomeo, quando sono arrivato non c’era neanche l’altare, ma soltanto 27 sedie si spago. Voglio ringraziare tutta le persone che mi hanno aiutato”.

Poi continua raccontando un aneddoto: ”Alla Tagliata mi sono accorto che la tela sull’altare non era autentica e quando chiedevo informazioni su quella vera mi dicevano che si fosse bruciata. Spesso in quel periodo aprivano spesso la porta della sacrestia e trovavo il quadro della Madonna a terra sui gradini. Poi un giorno, con mio fratello stavamo pulendo la nicchia dietro il quadro e lì abbiamo trovato un canovaccio arrotolato che poi si è rivelato essere la tela originale del 1700”. Conclude: ”Collaborate con i vostri parroci e le vostre parrocchie, si può fare molto di più con la vostra collaborazione”.

Aggiunge Nino Centonze: “Volevo ringraziare Don Alfredo Culoma per tutto quello che ha fatto, è stato sacerdote di tre chiese, si spostava a piedi o in pullman ma ha sempre garantito il servizio liturgico per quasi quarant’anni".