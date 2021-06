Lo sponsor Onorio abbandona la Folgore. Delusione di Mr. Signorello: "Inconcepibile portare il titolo da un’altra parte”

di: Redazione - del 2021-06-17

Il nostro Direttore stamane ha incontrato l’allenatore della Folgore Vito Signorello, per congratularsi dei risultati raggiunti e per parlare della decisione del Presidente Vincenzo Onorio di portare il titolo della squadra a Marsala.

Dice Vito Signorello: ”Colgo l’occasione per ringraziare tutti i ragazzi, uomini e calciatori davvero validi e le pochissime persone che sono state vicine alla squadra.

Il Presidente, al contrario, non ha mai mantenuto gli impegni presi con i calciatori e mai è stato presente, l’ho visto soltanto durante la partita contra l’Akragas per pochi minuti o quando sono stato io ad andare da lui. Prima di “mettere affetto” alla società, preferisce “mettere affetto” alla situazione economica. Mi delude sapere che una persona che dice di non poter dare il rimborso spesa ai calciatori, vada a pagare una trasferta al Marsala.

Un po’ lo capisco il Presidente, lui non ha mai vissuto nel mondo del calcio. In questo mondo non è concepibile portare una società da un posto ad un altro. Possono cambiare i Dirigenti, ma è inconcepibile pensare di prendere un titolo e portarlo da un’altra parte”.

Il presidente Vincenzo Onorio ha dichiarato di essere stato sempre da solo in questi anni a Castelvetrano e manderà una nota di spiegazione alla nostra Redazione in merito alla sua decisione di abbandonare Castelvetrano portando il titolo a Marsala.

In foto i calciatori della Folgore con l’allenatore Vito Signorello dopo la cena di fine campionato.