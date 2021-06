Mercatino settimanale a Marinella e Triscina, pubblicato avviso per la partecipazione

del 2021-06-15

Pubblicato l'avviso per la concessione di suolo pubblico per il mercatino settimanale e rionale delle frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina nel territorio del comune di Castelvetrano per l’anno corrente.

Gli operatori commerciali che intendono partecipare al mercatino settimanale delle frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina e per le fiere rionali nel territorio del comune di Castelvetrano per l’anno corrente e vogliono presentare domanda di partecipazione, possono inoltrare la relativa istanza di concessione di suolo pubblico da inoltrare esclusivamente utilizzando la procedura informatica all’uopo predisposta (Sito web) dal portale istituzionale castelvetranoselinunte.gov.it e cliccando nel settore commercio – sotto “settore commercio al dettaglio in area pubblica” – e sotto “settore autorizzazione temporanea commercio su aree pubbliche e concessione suolo pubblico”.

Sono fatte salve le istanze già acquisite al protocollo generale prima della pubblicazione del presente avviso.