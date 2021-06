Guida Slow Food, incontro tra i rappresentanti della aziende olivicole dell'agro selinuntino

di: Comunicato Stampa - del 2021-06-15

Si è svolto Domenica 13 Giugno un incontro con i rappresentanti della aziende olivicole dell'agro selinuntino presenti nella guida degli olii extravergini di Slow Food; l'occasione è stata rappresentata dalla pubblicazione dell'edizione 2021 in cui sono presenti ben 10 aziende (di cui due nuove) su 75 siciliane e 838 complessive in ambito nazionale.

Le aziende presenti in guida Slow Food 2021 sono:

- Az. Agr. Amabile Stefano con "Selinon" , olio biologico certificato;

- Az.Agr. Carmela Turnaturi con "Sette Templi";

- Az.Agr. Centonze Nino con "Case di Latomie" , incluso nel presidio Slow Food dell'olio extravergine italiano;

- Az. Agr. Evo Sicily: con "Embrace", riconoscimento di "Grande Olio"(olio classificato eccellente nella sua categoria);

- Az. Agr. Frantoio Campagna: con " Evo Frantoio di Campagna", olio biologico certificato;

- Az.Agr. Magnus Siculus: con "Evo Magnus Siculus" olio biologico certificato;

- Az.Agr. Marco Bonsignore: con "Kothon Dop Valle del Belice", olio biologico certificato;

- Az. Agr. Frantoio Olivoil con "Geraci" Dop Valle del Belice , olio biologico certificato;

- Az.Agr. Sciabica Giuseppe: con "Oleum";

- Az. Agr. Terre di Selinunte: con "Di Prima" Dop Valle del Belice.

Ciascun rappresentante è stato invitato a presentare brevemente la propria azienda e l'olio presente in guida; i tempi ristretti per le prescrizioni anticovid non hanno consentito di effettuare la programmata degustazione degli oli presentati; a ciascuna azienda è stato consegnato a nome della Condotta Slow Food Castelvetrano e Agro Selinuntino un attestato per la dedizione e professionalità nella conduzione delle propria azienda e quale riconoscimento delle "buone pratiche agricole dei selinuntini".