Incendio nei pressi della pre Riserva. Sfiorate due auto dalle fiamme. Sul posto i Vigili del Fuoco

A fuoco un tratto di vegetazione nei pressi della pre Riserva orientata del Belice non lontano dal Lido che si trova nei pressi. Dalle fiamme è stata salvata una Golf e una Renault Clio. Sul posto i Vigili del Fuoco di Castelvetrano e le Guardie Forestali. Paura anche per gli abitanti di una casa vicina considerando che le fiamme hanno risalito il costone. Ad essere distrutti dalle fiamme otto ettari di vegetazione tra cui anche delle palme nane, eucalipto e non solo.