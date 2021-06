L'ex Mocar prossimo hub vaccinale? Attesa per l'ok dall'Agenzia per i beni confiscati

del 2021-06-17

Pare che ci siano buone notizie per il centro vaccinale per Castelvetrano. L’amministrazione ha richiesto che un bene confiscato, ancora non nelle proprie disponibilità, venga “prestato” all’Asp, in modo da adibirlo a centro vaccinale. Si tratta dei locali siti in contrada Magaggiaro, a confine con Campobello di Mazara, una volta concessionaria auto (ex Mocar), ritenuti idonei proprio dall’Asp.

Lo scorso 28 maggio, il sindaco aveva espressamente richiesto la disponibilità di eventuali locali confiscati alla mafia da destinare a hub vaccinale, e quando l’Asp dichiarò che l’ex Mocar sembrava idonea, sarebbe avvenuta una interlocuzione con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata di Palermo per avviare l’Iter. Pertanto, è stato deliberata dalla giunta formale richiesta dell’edificio per il temporaneo uso da parte dell’Asp.