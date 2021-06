CVetrano, il maestro Daniele Simanella dona la sua collezione di libri di musica alla biblioteca comunale

del 2021-06-17

La biblioteca comunale di Castelvetrano si arricchisce, grazie alla donazione che il maestro Daniele Simanella ha voluto fare della sua nutrita collezione di libri di musica, studi, metodi, sonate, concerti e quant’altro.

La famiglia Simanella, da sempre sensibile allo sviluppo culturale della nostra amata città, non è nuova a simili gesti di puro altruismo verso la nostra collettività. Già il papà Gigi, noto personaggio castelvetranese, aveva donato al comune di Castelvetrano parte della sua collezione di oggetti appartenenti al mondo rurale permettendo l’apertura del “Museo della Civiltà Contadina”.

Per non dire del magnifico pianoforte a coda, un Kaway di mt. 2,70, utilizzato dal maestro durante i suoi studi presso l’“Accademia di Alto Perfezionamento Pianistico” di Pescara, dopo aver conseguito il Diploma di Pianoforte con il dieci, la lode e la menzione ad honorem, sistemato presso il locale Teatro Selinus, a disposizione dei pianisti che in diverse occasioni ivi si sono esibiti e si esibiranno.

Daniele Simanella, oggi anche cittadino francese, è docente di pianoforte presso il Conservatorio di Musica di Livarot, in Normandia.

Gli appassionati dello studio del pianoforte potranno consultare i libri o prenderli in prestito. Al maestro Daniele Simanella i ringraziamenti da parte del sindaco della città per conto sia di tutti i giovani castelvetranesi che hanno deciso d’intraprendere lo studio del pianoforte sia di coloro che hanno già terminato i loro studi.