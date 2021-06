Questione Folgore, intervista all’Ass. Foscari: “Previsto incontro con Onorio. No a ripartenza da III categoria”. Indelicato: “Pronti a ripartire come nel 2000”

di: Redazione - del 2021-06-18

In merito alla vicenda della Folgore, oggi il nostro Direttore ha incontrato il Vicesindaco e Assessore allo sport Filippo Foscari e Giuseppe Indelicato, il quale nel 2000, insieme ad altre persone, ha rifondato la Folgore.

Questa la dichiarazione dell’Ass. Foscari: ”Il signor Onorio va ringraziato perché negli ultimi 3 anni nonostante una pandemia questa città ha vissuto il calcio, ma vorrei chiarezza. Mi amareggia che voglia portare via il titolo. Dopo che è uscita la notizia ho mandato un’email a Sandro Morgana, Presidente della Lega dilettanti regione Sicilia e sarò ricevuto la prossima settimana per dei chiarimenti. A Marsala esiste già un altro titolo, non capisco perché si facciano più gli interessi dei singoli che delle città.

Castelvetrano ha una storia calcistica tra le più eccelse della Sicilia e che oggi il titolo possa essere destinato al miglior offerente mi rende amareggiato. I presidenti vanno e vengono, ma la storia e la maglia non possono essere mortificate da nessun evento".

Conclude:”La Folgore deve rinascere con un gruppo castelvetranese che sappia la storia e che sia duratura e stabile nel tempo come lo è stata per decenni. Sono a completa disposizione delle parti per porre delle soluzioni. Chiederò al Presidente che se non fosse possibile avere lo stesso titolo, non possiamo ripartire dalla terza categoria, la nostra storia ci obbliga a chiedere un titolo che sia almeno di promozione”.

Aggiunge Indelicato: ”Io non mi sento di ringraziare Onorio, essere salvati mentre si sta per affogare per poi essere buttati in mare non è degno di una persona che dice di aver amato i colori rossoneri. Non ha voluto accettare la collaborazione in denaro, che più volte gli è stata offerta dei castelvetranesi, per evitare che questi potessero dire la propria sull’amministrazione della Folgore.

Non presentarsi mai ad un allenamento, non corrispondere emolumenti ai giocatori e sentirsi dire che ci sono i soldi per organizzare le trasferte del Marsala, sono atteggiamenti che mi lasciano amareggiato. C’è l’intenzione, come è già avvenuto nel 2000, di far rinascere la Folgore, ma deve restare patrimonio dei castelvetranesi. Se sarà possibile andare avanti nelle categorie, lo faremo".

Poi continua: ”Voglio ringraziare Vito Signorello che insieme a Michele Pappalardo, gratuitamente, hanno portato avanti il calcio a Castelvetrano, Francesco Cipolla, Beniamino Monteverde e Lillo Maggio che hanno fatto tanto. Il signor Onorio ha solo la possibilità di riflettere per vedere se c’è la possibilità che il titolo rimanga a Castelvetrano”.