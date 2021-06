del 2021-06-18

Da lunedì 21 giugno anche la Sicilia passerà in “zona bianca”. Ecco le parole del presidente Musumeci:" Il raggiungimento dell'obiettivo non deve farci dimenticare che, ancora, in Sicilia sopravvivono alcuni focolai che ci hanno costretto a dover dichiarare quattro “zone rosse”. Che sia, quindi, un’estate nella massima prudenza, pensando al vaccino per chi non lo ha ancora fatto."