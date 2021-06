Il lettore scrive: “Viale dei Templi ancora chiusa. Servono migliore segnaletica per ridurre disagi”

del 2021-06-19

Ancora nessuna notizia sull’apertura del tratto di strada di viale dei Templi a Castelvetrano. Decine le telefonate che la Redazione di Cnews riceve dagli utenti, commercianti imbestialiti dal fermo in attesa che venga nominato un ingegnere specializzato che si assuma la responsabilità di accertare la solidità del ponte. La maggior parte delle auto che arrivano dalla Ss. 115 e che devono entrare a Castelvetrano, sono costrette o a percorrere la via Caduti di Nassiriya o via Marinella fino a quando un cartello indica “area artigianale”. “Non esiste un cartello segnaletico, ci scrive un lettore, per chi arriva da Marsala che indichi l’ospedale.

La segnalazione la facciamo a chi di competenza affinché venga presa in considerazione una segnaletica provvisoria che indichi anche all’entrata per il carcere la direzione da percorrere per arrivare all'Ospedale.