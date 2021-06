Rabbia degli Ultras contro il Presidente Onorio: “Serve rispetto per la Folgore e la sua storia”

del 2021-06-18

Esasperati i tifosi folgorini che hanno manifestato il loro disappunto collocando fuori lo stadio uno striscione contro il presidente Vincenzo Onorio che pare deciso a portare il titolo della Folgore a Marsala. L’Assessore Filippo Foscari ha detto ai nostri microfoni a chiare lettere che non è scontata questa decisione e che ha chiesto un incontro urgente in Lega con il presidente Morgana. I tifosi intanto manifestano il loro disappunto che sa di tradimento con una lettera aperta.

“E’ giunto - scrivono gli Old Fans - il momento di rompere ogni tipo di silenzio e di alzare la voce: la Folgore e la città di Castelvetrano meritano rispetto. L’amore e la passione che unisce noi tutti nei confronti della nostra squadra che ha scritto pagine importanti della storia del calcio siciliano, ci porta a scrivere un comunicato in cui vogliamo esprimere tutto il nostro disappunto e la rabbia nei confronti di un personaggio che non merita neanche lontanamente di definirsi Presidente di un club come il Nostro.

Riteniamo che i comportamenti assunti sin dall’inizio della sua presidenza nei confronti di ex e attuali dirigenti, calciatori, allenatori, ultras e tifosi in genere, infanghino il nome e la storia del calcio cittadino. Tali comportamenti sono tipici della peggior figura del “padre padrone”, una figura dalla quale Castelvetrano, e i tifosi sentono la necessità di prenderne seriamente le distanze.

La Folgore è una società di calcio che rappresenta l’intera cittadinanza e non una azienda privata a conduzione familiare, dove la “proprietà” è libera di fare i propri “comodi”.

La Maglia Rosso-Nera si ama e si rispetta come si rispettano i Tifosi, non come ha fatto lei nei confronti della città,di persone che hanno fatto parte e che continuano a fare parte della nostra storia, e tutti coloro che hanno la fede rossonera.

Adesso è arrivato il momento; non lo abbiamo fatto prima per non causare danni al lavoro/risultati che l'allenatore e la squadra stavano facendo, ma adesso è arrivato il momento giusto.

Come gruppo non molleremo mai e se pur senza alcuna manifestazione di tifo per la Folgore a modo nostro ci saremo sempre seguendo la linea di pensiero che vede la nostra città essere rappresentata in eccellenza o in terza categoria (..). Via da Castelvetrano”.