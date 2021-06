Salemi, Fidapa dona una targa in ricordo delle vittime Covid. Venuti: "Guardare al futuro con speranza, senza dimenticare il passato"

di: Redazione - del 2021-06-19

Si è svolta a Salemi una commerorazione per le vittime del Covid alla presenza del Sindaco, durante la quale la Fidapa ha donato una targa in ricordo della vittime della città.

Queste le parole del Sindaco Venuti:

"Il Covid-19 ha lasciato ferite profonde anche a Salemi. Ringrazio la Fidapa e la sua presidente, Anna Rapallo Pilocane, per il dono fatto alla città: un targa in ricordo delle vittime salemitane del virus, che abbiamo deciso di posizionare davanti all'ingresso del polo museale.

In un momento di ripartenza come quello che stiamo vivendo è importante guardare al futuro senza dimenticare il passato e con questo dono la Fidapa, realtà preziosa e da sempre cuore pulsante di tante iniziative, ce lo ricorda. Queste persone non sono più con noi ma continueranno a vivere nel cuore dei familiari, di chi le ha conosciute e di tutti i salemitani che ora guardano al futuro con speranza.”