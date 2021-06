Tutti assolti al processo Cie di Gradisca, anche il castelvetranese Giuseppe Scozzari

del 2021-06-18

(ph. Foto: gazzettadellavoro.com)

Assolti quindi Vittorio Isoldi, 72 anni, di Gorizia, all’epoca direttore del Cie, Giuseppe Scozzari, 46, Castelvetrano (Trapani), Orazio Ettore Micalizzi, 52, Acireale (Catania), Mauro Maurino, 55, Val Della Torre (Torino), rispettivamente presidente, vicepresidente e consigliere di amministrazione del Consorzio CP, Gianluca Negro, 56, Gorizia, all’epoca dipendente dell’ente consortile, Gianfranco Crisci, titolare di un’impresa slovena rifornitrice dei pasti al Consorzio, Giovanni Scardina, 49, Trapani, direttore del Cie in altro periodo, gli allora impiegati della CP, Stefania Acquaviva, 48, Cormons, Flavjo Bello, 52, Mariano, Diego Bezzi, 49, Villesse, Pietro Chiaro, della società MTS di forniture di schede telefoniche.

Il pm Valentina Bossi aveva richiesto 6 condanne, tra associazione a delinquere, peculato, false fatturazioni, per una pena complessiva di 16 anni, e 5 proscioglimenti. In merito alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, aveva chiesto 400 mila euro di sanzione e 3 milioni di confisca per equivalente, da disporre nei confronti del Consorzio Aretè.

Nello specifico, le istanze del pm erano state di 4 anni per Isoldi, 3 anni per Scozzari, Micalizzi e Maurino, quindi 1 anno e 6 mesi per Negro e Crisci. Le difese, rappresentate dagli avvocati Enrico Agostinis (Bello), Paolo Lazzeri (Crisci), Angelo Vignola (Chiaro) e Alberto Tarlao per tutti glialtri imputati, avevano richiesto l’assoluzione.

Dopo questo procedimento, erano scaturiti altri filoni. L’ultimo aveva chiamato in causa i prefetti Vittorio Zappalorto, Maria Augusta Marrosu, Romano Fusco, i viceprefetti Gloria Sandra Allegretto e Antonio Spoldi. Ma la Procura generale della Corte d’Appello, con il sostituto procuratore Carlo Maria Zampi, aveva avocato a sè l’indagine della Procura di Gorizia, a fronte della richiesta di archiviazione, disposta poi dal gip Flavia Mangiante.