Il cvetranese Antony Angileri della Sampdoria Primavera, miglior difensore del campionato negli Sportitalia Awards

di: Redazione - del 2021-06-18

Il castelvetranese Antony Angileri, della Samdoria Primavera, è stato premiato come miglior difensore del campionato agli Sportitalia Awards 2021.

Il ragazzo dice di essersi allenato molto durante i mesi di lockdown e di aver raggiunto, con la sua squadra obiettivi importanti.

La Sampdoria, infatti, è ancora in corsa per vincere il campionato. A breve partiranno i play off che decreteranno la vincente del campionato Primavera.

In questa stagione il 20enne castelvetranese ha collezionato 26 presenze e 3 goal.