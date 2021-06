2021, Playstation 5 e Xbox Series X hanno monopolizzato il settore dei videogames?

di: Francesco Accardi - del 2021-06-18

I pomeriggi quelli belli, in cui il lavoro o lo studio del giorno, tra università, scuola e compiti, è stato archiviato e si è liberi di divagarsi un po’ all’aperto oppure in casa. Nel focolare domestico si possono fare molte cose: dalla cucina allo sport fino ad arrivare alla musica, la lettura o una partita ai videogames.

Una moda, quest’ultima, che sin dagli anni 70 del ‘900 ci accompagna nei nostri momenti liberi, ipnotizzandoci davanti allo schermo e facendoci divertire per ore, da soli o con gli amici. Certo, una volta ci si poteva accontentare dei giochi con grafiche scarne in 8 bit, con un gamepad basilare che magari ci permetteva solo di muovere una barretta su e giù o a destra e sinistra.

Ma il tempo passa per tutti, anche per la tecnologia. Ma questa più va avanti e più si evolve. Specialmente nel comparto videoludico.

C’è anche chi è riuscito a collezionare tutte le piattaforme di videogiochi finora inventate. Dai computer Olivetti ai Commodore, fino a Nintendo e Sega, magari decidendo anche di mettere tutto a disposizione del pubblico in una sorta di mostra privata . Da qui, poi, si è passati al successo mondiale prima della Playstation e poi dell’Xbox. Parliamo di due veri e propri colossi del comparto dei videogames, che si sono evoluti attraverso diverse tappe e tecnologie sempre più raffinate rispetto alle prime versioni. Playstation oggi è arrivata al capitolo numero 5, mentre Microsoft ha messo a punto una piattaforma altrettanto tecnologica come la Xbox Series X.

Ebbene, il successo di entrambe è stato strepitoso. Basti pensare che nei giorni immediatamente successivi al lancio delle due console, gli esemplari messi in vendita sono andati letteralmente a ruba , tanto che è ancora oggi difficile riuscire a comprare una Playstation 5 o una Xbox Series X.

La piattaforma nipponica ha raggiunto livelli tecnologici mai visti prima. Dalla doppia versione disponibile, con disco o senza, al caricamento praticamente immediato dei videogames e alla possibilità di giocare con grafiche 4K HDR, il quinto capitolo della saga è di certo un gioiello che nessuno si lascerebbe sfuggire. Anche Xbox Series X, però, non è da meno, ed ha convinto molti appassionati a comprare il gioiello della Microsoft specialmente per il suo servizio all digital, ovvero il Game Pass, che permette di usufruire di un catalogo smisurato di giochi in versione totalmente digitale, con caratteristiche grafiche assolutamente alla pari di Playstation 5, ma senza la necessità di recarsi in negozio per acquistare un blu-ray.

Ovviamente parliamo di due console che esprimono al meglio la next-gen dei videogame e che rappresentano lo strappo definitivo con l’esperienza di gioco puramente arcade, sempre più proiettata verso un estremo realismo. Per questo motivo, dunque, tutte le concorrenti, tra cui quella che tiene meglio il passo che è Nintendo Switch, sono state sbaragliate, con Xbox e Playstation destinate a monopolizzare per diversi anni il settore dei videogiochi, specialmente se ci limitiamo al comparto delle console.