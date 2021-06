Triscina, successo per il plogging day. 15 sacchi di rifiuti raccolti in spiaggia

di: Redazione - del 2021-06-21

Grande successo per il plogging day che si è svolto ieri a Triscina, come confermato dall'Ass. Manuela Cappadonna e da Irene Barresi: "L’esercito di volontari dell'associazione Plastic Free cresce ogni giorno grazie alla voglia di vivere in un mondo migliore, cominciando soprattutto dai piccoli gesti quotidiani. Anche Castelvetrano ha voluto aderire alla giornata nazionale del Plogging day Plastic Free. Questo il "bottino" a Triscina di Selinunte. In quasi 2 km di costa raccolti circa 15 sacchi di plastica, vetro, lattine e rifiuti vari.

Abbiamo trovato una barca piena di ogni tipo di rifiuto. Ciò che ci lascia sconfortati è la miriade di microplastiche nella sabbia, come delle lenticchie di 2-3 millimetri di diametro. È assolutamente inaccettabile che la nostra bellissima spiaggia di sabbia dorata, frequentata dai turisti e dagli stessi cittadini di Castelvetrano, debba scontare l’incuria dei comportamenti incivili di coloro che abbandonano impunemente rifiuti senza avere la minima coscienza del grave danno che arrecano all’ambiente, alla flora e alla fauna marina.

Ciò che ci conforta è vedere che i bambini interagiscono e partecipano di buon grado. Tanti si sono uniti a noi, come la famiglia del Dott. Giuseppe Roma, la famiglia Giuseppe Indiano, la famiglia Craparotta Biagio, la consigliera Anna Corleto e diverse persone di cui non sappiamo il nome. A tutti loro, grazie di cuore e alla prossima! Grazie anche alla Sager Srl che si occuperà del recupero dei rifiuti già differenziati".