"Competenza e professionalità presso l'Ospedale di CVetrano. Mi avete salvato la vita". Lettera aperta alla Redazione

di: Redazione - del 2021-06-21

Nonostante il depotenziamento subito per decisione della politica regionale, l'Ospedale di Castelvetrano continua a dimostrarsi un esempio di eccellenza sanitaria.

Con una lettera di elogio, la lettrice Giovannella Pompeo ha voluto raccontare la sua esperienza che riportiamo di seguito:

Difficile mettere su carta emozioni e stati d’animo, come difficile è cercare di spiegare i sentimenti che accompagnano questa lettera.

Nella vita svolgo la professione di infermiera. Eppure, nonostante io conosca bene contesti e situazioni di questo tipo e sappia valutare con occhio critico quanto di mia competenza, da un letto di ospedale la mia prospettiva è cambiata radicalmente, rendendomi fragile e vulnerabile.

Nei giorni scorsi ho affrontato un intervento presso l’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano che, a causa di sopraggiunte complicazioni, ha messo a dura prova la mia stessa vita; è durante questa mia battaglia che ho avuto la fortuna di incontrare personale medico, infermieristico e parasanitario qualificato.

Volevo, con questa, rendere onore a tutti gli operatori che mi hanno assistito, salvandomi la vita, soccorrendomi, consolandomi, sostenendomi e alleviando le mie pene e sofferenze con competenza, professionalità e soprattutto grande umanità.

Vorrei nominare ognuno di loro ma sarebbe impossibile, per cui farò riferimento ai loro superiori. Inizio col ringraziare il dottore Caradonna, perfetto connubio di professionalità e umanità, quell’umanità solare, carica di energia, l’energia di chi ama il proprio lavoro e lo fa con sguardo attento verso l’altro che non è un semplice malato ma una persona, capace anche di trasmettere a tutti i suoi collaboratori la stessa generosità nel dedicarsi al paziente.

Pertanto non posso non ringraziare: La dot.ssa Accardo, il dottor Anzalone, la dot.ssa Cangemi, la dot.ssa Li Causi e la dot.ssa Roma nonchè tutta l’equipe infermieristica guidata dalla Caposala Giovanna Tortorici. Un ringraziamento particolare va, inoltre, a tutta l’equipe di Sala Operatoria, preparata in maniera eccellente dalla Caposala Graziella Panicola.

E infine, ma non per ultimi, i medici della rianimazione coadiuvati dal personale infermieristico guidato da Simone Curiale; quei camici bianchi che ho trovato al mio fianco al risveglio a rassicurarmi anche con un semplice sorriso; medici eccezionali, che con la loro dedizione riescono ad alleviare le sofferenze dei loro pazienti, dando loro conforto e amore e rassicurando anche chi, dietro quella porta chiusa, soffre per il proprio caro: il dottore Basone, il dottore Clemente (che ha saputo cogliere l’attimo!), il dottore Passanante, il dottore Rizzo e la dottoressa Rizzo. A quest’ultima va un ringraziamento particolare e affettuoso da parte delle mie figlie, Rosa e Giulia, che hanno trovato in lei un angelo pronto a confortarle durante la tempesta.

Un abbraccio speciale va ai miei amici e colleghi Maria Antonietta Ventimiglia e Rosario Gambina, per avermi tenuto la mano durante questo travagliato viaggio a lieto fine.

Questa mia testimonianza vuole essere una spinta a preservare il NOSTRO ospedale di Castelvetrano, dotato di eccellenze mediche e sanitarie ad ogni livello.

Grazie a tutti! Con affetto, Giovannella Pompeo