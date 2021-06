Salemi, travolse e uccise un 75enne investendolo con la moto. Risarcimento da un milione di euro agli eredi

di: Redazione - del 2021-06-21

Un milione di euro di danni dovrà risarcire il pirata della strada che nel 2015 aveva travolto ed ucciso un pedone a Salemi. Questa è stata la decisione del Tribunale Civile di Marsala, giudice Dr. Pizzo, che, pochi giorni fa, ha depositato la sentenza che ha deciso un giudizio iniziato nel 2018.

Un giovane di circa 20 anni (G.G.), senza patente e privo di copertura assicurativa, alla guida di una moto di grossa cilindrata (Ktm 525 cc), nel 2015, in pieno giorno ed in un tratto di strada molto trafficato, aveva travolto ed ucciso un uomo di 75 anni, che si trovava sul margine della via San Leonardo di fronte la Scuola Media Statale “G. Garibaldi”.

L’anziano non ha avuto scampo, infatti, il motociclista, che transitava ad una velocità molto elevata, lo ha colpito in pieno sbalzandolo ad oltre 10 metri di distanza. Il giovane, però, invece di fermarsi e prestare soccorso, si è rimesso in sella alla sua moto e si è dato allo fuga, lasciando il corpo dell’uomo riverso sull’asfalto.

Purtroppo, nonostante l’intervento di alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi, il malcapitato pedone è deceduto durante il trasporto in ospedale. Per questo i familiari superstiti, moglie, figli e nipoti, hanno deciso di intraprendere un giudizio con il patrocinio dell’avvocato Francesco Salvo.

Una causa durata oltre tre anni, in cui sono stati sentiti diversi testimoni, anche se nessuno sembra avere assistito all’impatto moto/pedone, per questo è stata disposta anche una consulenza tecnica d’ufficio che ha ricostruito la dinamica del sinistro.

Alla fine il Tribunale di Marsala ha determinato la responsabilità del motociclista nella misura del 70%, condannandolo, in solido con il padre proprietario del motociclo e con il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento dell'importo complessivo di circa un milione di euro, da suddividere fra tutti i familiari superstiti.

Si tratta di un risarcimento molto importante, che certamente non potrà mai sopperire all’assenza di un familiare, per questo il legale della famiglia della vittima ha dichiarato: "I miei assistiti rinuncerebbero volentieri a questi soldi se potessero riabbracciare il loro papà anche solo per un minuto".