CVetrano, disposta in P.zza Matteotti la sosta regolamentata gratuita a tempo limitato

di: Redazione - del 2021-06-21

Arriva il disco orario anche in Piazza Matteotti a Castelvetrano. In questi giorni, la polizia municipale ha stabilito con propria ordinanza che dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, la sosta sarà regolamentata a titolo gratuito e a tempo limitato con disco orario per un massimo di 60 minuti nelle giornate feriali, nei pressi di piazza Escrivà, dall’intersezione con la via Messina fino al civico 65, in corrispondenza dell’esercizio commerciale “Torrefazione Enoteca Genco”, ma anche sul lato destro, in direzione via V.Emanuele, tra la via Lazzaretto e la via Palestro.

Gli interventi mirano a decongestionare il flusso veicolare abbastanza inteso, sia in movimento che in sosta, nel rispetto delle attività commerciali ivi presenti e dei residenti. Inoltre, sono stati istituiti due stalli riservati, in particolare sul lato destro lo stallo sarà riservato agli utenti della ”farmacia Palazzotto” per l’acquisto di farmaci salvavita per una durata massima di 15 minuti sempre con disco orario, mentre l’altro stallo sarà collocato in corrispondenza del civico 25 e sarà rivolto alle persone invalide.