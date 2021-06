“Insegnare inglese colloquiale”. Corsi gratuiti grazie alla collaborazione con l’Associazione Global Volunteers. Alfano:” Tanti giovani potranno migliorare il loro livello di conoscenza”

del 2021-06-22

Il 14/1/2020 la Giunta Comunale di Castelvetrano deliberò di aderire al programma “insegnare inglese colloquiale “ con l’Associazione internazionale Global Volunteers. Il COVID ha poi fermato il Mondo, bloccando anche le tante iniziative dell’amministrazione. Oggi abbiamo ricevuto Miss Debora, che si occuperà di organizzare i corsi di inglese insieme ad altri 19 volontari, in maniera gratuita. Abbiamo nei giorni scorsi ricevuto anche il presidente della Global Volunteers .

"E’ un’opportunità per la nostra comunità, afferma il Sindaco Alfano, che abbiamo immediatamente messo a disposizione di tutte le scuole superiori della nostra città e non solo. Tanti giovani e meno giovani, se lo vorranno, potranno perfezionare ed in ogni caso migliorare il loro “inglese” . E’ un gemellaggio con i principali paesi anglofoni. Queste meravigliose Persone vivranno a Castelvetrano per lunghi periodi a loro spese e Noi tutti sapremo essere ospitali ed accoglienti, com’è nella nostra tradizione ed indole."