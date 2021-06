Via la mascherina all’aperto, Speranza: “Dal 28 giugno stop all’obbligo”

del 2021-06-23

È arrivato il parere del Comitato tecnico-scientifico sull'uso delle mascherine all'aperto: è stop all'obbligo in zona bianca a partire dal 28 giugno.

“Dal 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts.” Queste le parole del Ministro Speranza L’abolizione dell’obbligo dell’utilizzo delle mascherine all’aperto è un ottima notizia. Prosegue così il percorso avviato dal Governo Draghi di ripresa e rinascita del Paese.

Con tutta Italia in zona bianca, un italiano su 4 che ha completato il ciclo vaccinale e più della metà di cittadini che hanno ricevuto almeno una dose, togliere la mascherina all’aperto era un passaggio necessario e non più rinviabile, visti anche i numeri giornalieri confortanti della campagna vaccinale e il quadro epidemiologico in miglioramento costante.

Questa scelta, presa a seguito delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico, ha un significato simbolico molto forte per il Paese: segna uno degli ultimi passaggi per il ritorno alla vita normale. È un segnale di fiducia per i nostri concittadini e anche per tutti coloro che quest’estate verranno a visitare l’Italia.

“Abbiamo voluto dare una prospettiva, a testimonianza del fatto che i vaccini funzionano e rappresentano la principale via d’uscita dalla pandemia, permettendoci di riconquistare porzioni di libertà precedentemente compresse.

Una conquista resa possibile dal senso di responsabilità dei cittadini che hanno fatto molti sacrifici e rispettato le regole, dalla scienza che ha saputo in tempi rapidi individuare gli strumenti per affrontare l’emergenza e dalla politica che si è assunta la responsabilità della scelta. Naturalmente dobbiamo continuare a tenere alta la guardia e utilizzare ancora prudenza.

Ed è per questo che in caso di assembramenti ritengo giusto si continui a mantenere la mascherina, pur se in spazi aperti. Il virus ancora non è sconfitto” dice il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.