CVetrano, lo spettro dello scioglimento del Consiglio Comunale dietro la mancata approvazione del DUP. Intervista al Consigliere M5S Manuzza

di: Redazione - del 2021-06-24

L’ultimo Consiglio Comunale, quello tenutosi il 22 giugno 2021 presentava all’ ordine del giorno l’approvazione del DUP Documento Unico di Programmazione e del Bilancio 2020/2022, importanti delibere con riflessi sulla parte finanziaria dell’Ente che il Consiglio Comunale ha esitate con votazione sfavorevole.

Sui lavori del Consiglio abbiamo chiesto un commento al Consigliere Manuzza, Capogruppo del Movimento 5 Stelle, che così si è espresso: “nell’ultimo Consiglio Comunale eravamo chiamati a discutere e poi votare il Documento Unico di Programmazione ed il relativo Bilancio per il triennio 2020/2022.

Il DUP è uno strumento economico finanziario la cui approvazione è propedeutica alla discussione e successiva votazione del Bilancio. La votazione del DUP si è chiusa, dopo la presentazione fatta per l’Amministrazione dall’assessore Filippo Pellitteri e dopo ampio dibattito, con il seguente risultato: 9 hanno votato no, 2 si sono astenuti e 10 hanno votato si. Ciononostante, per regolamento, l’astensione viene di fatto considerata alla stregua di un voto negativo.

Ecco spiegato perché la delibera, nonostante la maggioranza dei votanti si sia espressa positivamente, è stata bocciata con la conseguente decadenza della discussione del Bilancio 2020/2022”.

Quali sono le sue considerazioni sul voto?

“Il mio gruppo ha votato favorevolmente e siamo pronti a rivotarlo ancora domani perché l’analisi che noi facciamo è di un DUP ed un Bilancio 2020/2022 che presenta prudenza nei numeri. Prudenzialmente sono previste al ribasso le entrate e le spese ancora più contenute così da ottenere delle differenze in aumento dal 2020 al 2022 mantenendo nel tempo gli equilibri di finanza pubblica.

Anche i trasferimenti correnti dello stato e della Regione sono prudenzialmente visti al ribasso dal 2020 al 2022.

Pure l’aumento degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità ed agli altri fondi di riserva sono stati assunti in un’ottica prudenziale a garanzia della stabilità dei conti. In questo momento la stabilità dei conti ed il risanamento economico dell'ente sono gli aspetti preminenti su tutto.

Era l’occasione giusta per votare SI così da non discostarsi eccessivamente dalle tempistiche di deliberazione dei bilanci preliminari a quello corrente 21/23, così ottemperando alle prescrizioni del Decreto Ministeriale di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. Da ultimo, il parere favorevole del Collegio dei Revisore dei Conti da un punto di vista non politico legittima la bontà del DUP e del relativo Bilancio”.

Quali conseguenze adesso?

“Adesso il Segretario Comunale è tenuto a darne comunicazione all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e quindi l’arrivo di un Commissario è certo. Rimane da capire se detterà soltanto i tempi per una successiva approvazione o provvederà allo scioglimento del Consiglio Comunale. Questa ultima ipotesi farebbe perdere alla comunità i propri rappresentanti democraticamente eletti. Però è chiaro che in caso di una seconda bocciatura lo scioglimento sarà un fatto certo”.