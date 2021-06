Ingresso Parco lato Triscina, possibile nuova pubblicazione bando per favorire adesioni dei commercianti

di: Redazione - del 2021-06-24

In foto: L'ingresso lato Triscina del parco archeologico

Buone notizie per il bando di assegnazione dei locali siti nell’area del sistema di ingresso del parco archeologico lato Triscina, scaduto lo scorso 15 giugno. Dall’amministrazione comunicano che vi sarebbe stata una richiesta, ma che i locali saranno rimessi a bando a breve, nella speranza che altri operatori economici possano considerare questa possibilità.

Con tale avviso, si mira alla realizzazione di punti di attrazione per i visitatori del parco, promuovendo allo stesso tempo un interesse culturale e storico, e la sicurezza dei locali, troppo spesso presi di mira dai vandali. Di recente, alcune luci dello spiazzale sono state riaccese.

Il sistema d’ingresso al Parco presenta un parcheggio bus e auto posto a Nord della via del Mediterraneo, un portico d’ingresso prospiciente la parte finale della via del Mediterraneo ad incrocio con la via 3 ed una serie di corpi di fabbrica con locali destinati a bookshop, uffici, bar con annessa terrazza, negozi con annessi magazzini, biglietteria, alloggio custode.