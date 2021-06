Incidente a tre in via P. Mattarella. Coinvolte due auto e una moto

di: Redazione - del 2021-06-23

Incidente a tre nella via P. Mattarella tra una Ford che saliva la via Seggio, un' Audi e una moto. Ad avere la peggio una donna, che era passeggerara sulla moto condotta da un turista, che è finita in ospedale ma non dovrebbe avere grossi problemi fisici.

La moto, pare, non si sia fermata allo stop di via P. Mattarella e poi ha impattato la Ford andando a finire poi sull' Audi.

Sul posto i Vigili Urbani, mentre resta la pericolosità di questo incrocio il cui segnale di stop non è molto visibile.