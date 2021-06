Lettera al Sindaco e al Comandante Vigili Urbani sull'emergenza incendi

di: Redazione - del 2021-06-23

Riceviamo e pubblichiamo una lettera indirizzata a Castelvetranonews.it da parte di Gianfranco Becchina, il quale si rivolge al Sindaco e al Comandante dei Vigile Urbani in merito all' incendio verificatosi negli scorsi giorni.

Al Sindaco e al Comandante dei vigili urbani di Castelvetrano

Avantieri, domenica 20 giugno, in fase di rientro attorno a mezzogiorno nella mia abitazione di via Trinità mi si è presentato il solito annualmente puntuale spettacolo dell’incendio della sterpaglia nel terreno incolto di proprietà della famiglia Tipaldi, una vasta area di ben quattro ettari prospiciente la tenuta in cui vivo.

Constatato il miracolo che grazie alla brezza che spirava in senso opposto l’incendio aveva risparmiato l’adiacente boschetto di proprietà comunale anch’esso invaso da sterpaglia, proprio lì mi sono fermato per assicurarmi che qualche scintilla residua non piombasse proprio in quel punto con grave pregiudizio della rigogliosa pineta che mi vanto di avere contribuito ad impiantare.

Stranamente non c’era alcuna presenza dei vigili del fuoco che evidentemente nessuno aveva avvisato. Personalmente l’ho considerato superfluo perché dell’incendio rimaneva ormai qualche sparuta residua fiammella, oltre al mondezzaio non più nascosto fra i rovi.

Rappresento questo perché francamente si tratta di una situazione per me non più sostenibile, in merito alla quale sono risultati vani, anno dopo anno, i miei solleciti ai vari uffici comunali, vigili urbani in primis, perché si facesse osservare la legge da parte dei proprietari del fondo in questione, tenuti come sono alla relativa diserbatura onde non debbano verificarsi tali situazioni di pericolo e di disdoro, quest’ultimo in considerazione dello spettacolo desolante che ad ogni incendio viene offerto di un’area adiacente alla strada che porta alla meta turistica della Chiesa di Trinità di Delia.

E che nel caso pratico causano un’invasione di pericolosi lapilli nella mia residenza, dove di alberi suscettibili di andare a fuoco non ne mancano davvero.

Vedi il caso della scorsa estate quando ben 50 ulivi sono stati seriamente danneggiati oltre ai quattro completamente distrutti, sempre a causa del fuoco esterno. Per non parlare della persistente puzza di bruciato che permane per diversi giorni, a seconda della direzione del vento.

Questo e non altro volevo, ieri mattina, rappresentare al comandante della polizia municipale che ha rifiutato di ricevermi, perché mi ha fatto sapere di essere impegnato in video conferenza con il Prefetto. Sarà stato vero? Solo il Prefetto potrebbe smentirlo.

In ogni caso non ho ricevuto, come promesso, nessuna telefonata di disponibilità a ricevermi. E tantomeno ho potuto constatare un sopralluogo che non avrebbe potuto escludere l’oliveto all’interno della mia recinzione, non fosse che per acquisire consapevolezza di quanto sia necessario prevenire incendi al di fuori di essa.

Ancora adesso, mentre scrivo, nessuno ha provveduto a ripulire la pineta pubblica, cosa che richiede la massima sollecitudine, prima che se ne occupi il fuoco alla sua maniera. Da qui la ragione di questa mia, da considerare come una doverosa segnalazione che attende un altrettanto doveroso riscontro. Con i migliori saluti.

Castelvetrano 22 giugno 2021 Gianfranco Becchina