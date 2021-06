Il lettore scrive: "Incidenti, traffico e imbottigliamenti. Via Seggio abbia un solo senso di marcia"

di: Redazione - del 2021-06-23

Riceviamo e pubblichiamo una lettera dal lettore Arch. Filippo Di Giovanni, il quale vuole segnalare la situazione che si verifica giornalmente in via Seggio, all'incrocio con via P. Mattarella, teatro spesso di incidenti e di traffico.

Il nostro lettore chiede che in via Seggio venga ripristinato il senso unico di marcia.

Riportiamo di seguito il contenuto della lettera:

"Ero certo io e lo erano tutte quelle persone che si trovavano e si trovano giornalmente imbottigliati in quel pericolosissimo incrocio tra le vie Seggio, A. Diaz, P. Mattarella e San Martino, che prima o poi, dopo la riapertura della via Seggio al doppio senso di marcia, sarebbe successo qualcosa di grave.

Negli anni trascorsi diversi sono stati gli incidenti, ma fortunatamente non gravi, essendo state interessate quasi sempre le auto. È con immenso dispiacere il constatare dell’incidente verificatosi oggi 23/06/2021, dove l’ambulanza del 118 ha dovuto trasportare all’ospedale persone ferite.

È molto copiosa la corrispondenza con l’amministrazione comunale di Castelvetrano avuta negli anni trascorsi (superata con tanti bla bla bla bla), affinchè la via Seggio avesse un solo senso di marcia (solo a scendere), per evitare incidenti ed intasamenti a detto incrocio.

Soltanto la Commissione straordinaria, alla luce dei fatti e della copiosa corrispondenza, trascurando le diverse ed inutili raccomandazioni politiche e non solo che si sono succedute negli anni, ha fatto ritornare al vecchio e giusto sistema viario che di molto aveva alleggerito il traffico veicolare e non solo al detto incrocio, disponendo che la via Seggio ritornasse ad avere un solo senso di marcia (solo a scendere).

Al fine di superare detta pericolosità al più volte citato incrocio, invitiamo l’amministrazione comunale, in virtù di quanto verificatosi ed in ossequio alle innumerevoli lamentele di quei cittadini che si trovano giornalmente imbottigliati al più volte citato incrocio (con discussioni continue su chi deve avere o dare la precedenza), che sia ripristinata la circolazione stradale così come alla sua origine in barba alle disposizioni erroneamente disposte, rendendo la via Seggio ad un solo e giusto senso di marcia (solo a scendere).

Per quanto sopra detto e per quanto si vorrà leggere nella precedente copiosa corrispondenza degli anni trascorsi, si invita l’amministrazione comunale, nell’interesse della cittadinanza e non nel voler favorire chi giustamente può vantare un diritto che in qualche periodo dell’anno può ostacolare il transito veicolare per un’attività limitata nel tempo, a dare disposizioni affinchè la via Seggio ritorni ad avere un solo senso di marcia".