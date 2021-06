Presunto ordigno bellico nelle acque di Triscina. La Capitaneria mette in guardia i bagnanti

del 2021-06-26

Ennesima segnalazione di un presunto ordigno bellico a Triscina sommerso a circa 100 metri dalla battigia e ad una profondità di circa 2.5/3 metri nelle acque antistanti le acque antistanti le strade n. 75 e n. 77. A darne comunicazione è la Capitaneria di Porto di Mazara a seguito di una segnalazione effettuata da un bagnante.

"I fruitori dell’arenile - scrive ala Capitaneria di Porto - nella località Triscina del Comune di Castelvetrano nonché dello specchio acqueo prospiciente le strade n. 75 e n. 77, dovranno prestare la massima attenzione mantenendosi prudenzialmente ad almeno 10 (dieci) metri dal punto ove vi è l’oggetto non identificato, adottando ogni utile cautela suggerita dalla buona perizia per evitare danni a persone o cose". Come avvenuto in passato è possibile che vengano chiamate le squadre speciali dei palombari dell'Esercito per verificare se effettivamente trattasi o meno di un ordigno bellico e per procedere con le operazioni di brillamento.