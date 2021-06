Cinquantesimo anniversario del sacerdozio di Don Meli. Momento di commemorazione in Piazzale Unità d’Italia

del 2021-06-27

Il Sindaco Enzo Alfano ieri è stato presente, alla cerimonia organizzata per il 50 esimo anniversario del sacerdozio di Don Meli, che si è svolta presso il piazzale Unità D'Italia. Molti i momenti in cui è stato ricordato, testimonianze della sua opera pastorale, delle sue attività sociali e spirituali dall'associazione Con noi e dopo di noi, dalla Croce rossa italiana, dal Comitato quartiere Belvedere, dal gruppo degli Scout, particolarmente toccante la lettera degli amici del Colibrì. Tutte le testimonianze scritte sono state raccolte in una teca in una sorta di dialogo mai interrotto con Don Meli.