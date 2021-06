In arrivo i fondi per il potenziamento dei centri estivi. A Cvetrano 74 mila euro

del 2021-06-28

(ph. ilmessaggero.it)

Sono in arrivo in questi giorni le somme assegnate direttamente ai Comuni per iniziative di potenziamento dei centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori (0/17 anni) nel periodo 1 giugno -31 dicembre 2021.

Al Comune di Castelvetrano sono stati destinati 74 mila euro.

Le risorse sono ripartite tra le regioni in base alle percentuali già fissate per il fondo politiche della famiglia e successivamente erogate a tutti i Comuni dal Dipartimento della Famiglia, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenne residente sulla base dei dati ISTAT relativi all’ultimo censimento.