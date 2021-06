Tre Fontane, da stasera ritorna il mercatino settimanale

di: Francesca Caprarotta - del 2021-06-25

Sarà trasferito a Tre Fontane il mercatino settimanale del venerdì di Campobello di Mazara. Con l’inizio della stagione estiva, buona parte della popolazione si riversa nelle frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola, che ricevono inoltre numerose presente sia dall’hinterland belìcino che turisti.

Pertanto, con ordinanza sindacale, è stato stabilito il trasferimento dalla giornata di oggi 25 giugno fino al 10 settembre. Il mercatino si terrà nell’area destinata a parcheggio comunale (ex. Teatro Comunale) delimitata dalla via Ernesto Basile (ex 150^ Ovest), dalla via Leon Battista Alberti (ex 151^ Ovest) e dalla via Trapani.

E’ stato disposto infine per gli operatori che non sono titolari di posteggio che vi sarà una assegnazione tramite sorteggio.

Foto archivio