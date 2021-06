Triscina, scontro tra Vespa e Fiat Panda. Una giovane trasportata in Ospedale

del 2021-06-25

Uno scontro si è verificato questo pomeriggio tra Fiat Panda e una Vespa all’incrocio del semaforo di Triscina. Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Castelvetrano la Vespa 50, con due giovani a bordo, ha investito la Fiat Panda. A condurre la Vespa la giovane, C. B. del 2005, la quale ha avuto la peggio ed è stata trasportata con il 118 al pronto soccorso pare per una frattura. In base alle prime ricostruzioni i due a bordo della Vespa andavano da Castelvetrano verso Triscina. Alla base dell’incidente potrebbe esserci il mancato rispetto del segnale semaforico da parte di uno dei due veicoli.