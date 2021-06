Inaugurato a Selinunte il nuovo ristorante “La Rosa”. “Staff giovane e cucina rivisitata”. La scommessa di Alessandro La Rosa

di: Redazione - del 2021-06-26

Inaugurato il nuovo ristorante La Rosa, all’interno dello stesso Hotel, aperto questa volta al pubblico dei buongustai, nella via Pigafetta a Marinella di Selinunte.

Estroso quanto basta, di preparazione ne ha tanta, essendosi anche laureato in Economia e Gestione Aziendale, Alessandro La Rosa, ha le idee chiare non solo sull’offerta turistica del territorio, ma anche sulle eccellenze enogastronomiche.

Allora la scelta, dopo tre anni, di volere aprire la sua cucina e la location a nuovi avventori: ”Voglio proporre una cucina rivisitata, ma al tempo stesso tradizionale. Penso che Selinunte, tornando al turismo, abbia tanta potenzialità non scoperta, manca il tocco giovane, l’innovazione e la creatività.

Da tre anni ho preso in gestione l’Hotel, inserendo giovani professionisti come la nostra giovane Social media manager, un ingegnere informatico che si occupa del nostro portale, una vetrina nel mondo. Tornando alla cucina, abbiamo assunto un'esperta cuoca locale, che tra l’altro ha una grossa capacità organizzativa e un'esperienza trentennale nella ristorazione.

Contiamo sempre sulla qualità del pesce, della carne e non solo per catturare la curiosità dei nostri avventori, con un menù fisso, sintesi tra qualità e prezzo. C’è anche il piccolo menù alla carta per soddisfare le esigenze dei buongustai extra menù. Siamo molto impegnati a offrire vini e olio di qualità.Ci occupiamo anche di organizzare eventi, piccoli banchetti sempre personalizzati“.

Alessandro La Rosa è il vero anfitrione, tutto deve essere a posto, pulito e la mise en place dei suoi tavoli deve essere sempre inappuntabile. Auguri e buon appetito.

Mentre dopo l’estate, ci saranno delle sorprese per i giovani, nel mondo del tempo libero, ma di questo ne parleremo un'altra volta.