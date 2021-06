Tragico incidente sulla A-29. Morte due persone. Inutili i soccorsi

di: Redazione - del 2021-06-26

Incidente mortale sulla A-29 nei pressi dello svincolo per Castellammare dove due persone, un uomo di circa 60 anni e una donna, a bordo di una Yamaha Fazer hanno perso la vita andando a finire contro il guardrail. In base alle prime informazioni sembra che il conducente, Renato Cirà, ingegnere di 62 anni di Palermo, sia volato dopo l’impatto giù nel dirupo, mentre la donna, di cui non sono ancora note le generalità, sarebbe morta sul colpo a seguito dell'impatto contro il guardrail. La A-29, in direzione Castellammare, è chiusa mentre la Polizia Stradale di Alcamo sta facendo accertamenti.