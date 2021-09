Partanna, guida senza patente una moto che ha anche la targa alterata. Denunciato dai Carabinieri

di: Comunicato Stampa - del 2021-09-14

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Partanna hanno denunciato per i reati di guida senza patente perchè mai conseguita e falsificazione e uso di targa alterata. Il soggetto, denunciato pochi giorni fa dagli operanti per atti persecutori, veniva sottoposto a controllo alla circolazione stradale mentre circolava per le vie del centro cittadino in sella ad una moto di grossa cilindrata senza casco e senza assicurazione.

Come accertato anche in altra circostanza nell’anno precedente veniva sorpreso senza patente perché mai conseguita e, nell’analisi della targa i Carabinieri notavano che quest’ultima era stata alterata trasformando l’ultimo numero, un 9 in 8. Per tale ragione veniva denunciato all’A.G. mentre targa alterata e motociclo posti sotto sequestro.

Comunicato stampa Comando Provinciale Carabinieri di Trapani.