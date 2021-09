Da Selinunte per circumnavigare la Sicilia in kayak. Impresa compiuta per Riccardo

di: Redazione - del 2021-09-14

E’ terminata domenica l’impresa di Riccardo Di Bella di circumnavigare la Sicilia in kayak.

Come vi avevamo raccontato prima della partenza , il giovane 27enne è nato e cresciuto in Piemonte da genitori castelvetranesi da cui ha preso il dna siculo essendo molto legato alla Sicilia e, in particolare, a Marinella di Selinunte, dove ha da sempre trascorso le sue vacanze estive.

Ha macinato le 500 miglia del percorso (in senso orario, partendo da Marinella di Selinunte) in 38 giorni, di cui 32 di navigazione.

Non si è trattato solo di una sfida sportiva personale ma anche un’occasione di beneficenza.

Infatti, nel corso del viaggio era possibile sostenere Riccardo attraverso delle donazioni. L’intera cifra raccolta verrà devoluta ad ABIO Sciacca che si occupa di bambini in Ospedale e di tutto ciò che ruota intorno. Il progetto di raccolta fondi nasce grazie all’associazione Stephan Zanforlin APS di Novara a beneficio, come detto, dell’Associazione ABIO Sciacca ODV.

In tanti hanno seguito quotidianamente il viaggio di Riccardo attraverso la sua pagina instagram (@Ric.borot). Non sono mancati i momenti difficili ma Riccardo li ha superati brillantemente.