Santa Ninfa, approvato studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di adeguamento antisismico di tre scuole

di: Mariano Pace - del 2021-09-14

Tre importanti provvedimenti sono stati adottati dalla giunta comunale di Santa Ninfa. Riguardano l’approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Adeguamento antisismico di tre scuole di Santa Ninfa”.

Sono: la scuola dell’Infanzia M. Montessori, in piazza Colajanni per un importo di 560.000,00 euro, la scuola dell’Infanzia C.Collodi in via Ciullo D’Alcamo per un importo di 885.000,00 euro, la scuola secondaria di 1 grado L.Capuana in piazza Aldo Moro, per un importo di 3.798.425,32 euro.

I lavori sono finanziati in parte dal Dipartimento Casa Italia per edifici scolastici ricadenti in zona sismica 1 e in parte dal Ministero dell’Istruzione. I tre progetti sono stati redatti dall’architetto Vincenzo Monreale.

Sempre a livello di interventi su strutture scolastiche, sono state avviate dagli uffici del comune di Santa Ninfa, le procedure per l’affidamento dei lavori di “sostituzione infissi asilo nido comunale-scuola materna M. Montessori” per un importo di 100,000,00 euro. I lavori, su progetto del geometra comunale Giuseppe Ferrera, saranno resi possibili grazie al contributo concesso dal Ministero dell’Interno.