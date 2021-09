Incontri online con donne sposate

di: Francesco Accardi - del 2021-09-16

Gli appuntamenti online sono entrati a far parte della cultura occidentale così tanto che di tutti i nuovi matrimoni celebrati in America, più della metà nascono ormai da un primo approccio digitale. Quel di cui tipicamente si parla meno sono invece i siti dedicati agli incontri con donne sposate, eppure si tratta anche questo di un mondo in grande espansione che vale la pena comprendere. Le ragioni che hanno portato tali siti al successo attuale sono molteplici e spesso difficili da discernere, ce ne sono però almeno quattro che è facile riconoscere:

Un matrimonio infelice non è la fine dell’amore per le donne

Non tutti i matrimoni riescono come sperato, e spesso la vita non offre possibilità per fare un passo indietro. Quando una donna si ritrova ingabbiata in una tale situazione, nei siti per appuntamenti trova la via d’uscita per non dover necessariamente rinunciare all’amore.

Naturalmente non tutti i siti sono equivalenti, prima di optare per una piattaforma di incontri con donne sposate piuttosto che un’altra vale sempre la pena dare un’occhiata alle recensioni che i siti specializzati confezionano, è questo il modo per assicurarsi di star entrando in un sito i cui servizi calzino a pennello con le proprie aspettative.

L’eterna ricerca del brivido

Altre volte la necessità di fuga non dipende dal fatto che il matrimonio non sia giusto per la donna, quanto dal fatto che sia la donna a non essere tagliata per il matrimonio. La quotidianità finisce inevitabilmente per appiattire le cose e non tutti sopportano la noia di una vita ripetitiva. Per questa ragione i portali d’appuntamenti sono pieni di donne che, pur essendo felicemente sposate, non disdegnano una scappatella ogni tanto a patto che sia senza impegno.

È giunto il momento di infrangere tutti gli standard

Indipendentemente dai motivi per cui le donne si iscrivano ad un sito per incontri con donne sposate, ciò che accomuna tutti gli utenti di questa tipologia di piattaforme, siano essi uomini o donne, è la capacità di guardare oltre le tipiche regole non scritte di cui è intrisa la nostra società.

Uscire con una donna sposata, così come uscire con un uomo da donna sposata, rappresenta una trasgressione degna di nota che dice molto dell’apertura mentale ed il senso critico di chi ci si avventura, i siti per appuntamento non fanno altro che offrire un luogo virtuale ma concreto intorno al quale riunirsi e fare comunità.

Alcuni vogliono rimanere anonimi

Un'altra importante ragione che sposta l’ago della bilancia dall’approccio offline a quello online, è costituita dalla possibilità di rimanere anonimi che queste piattaforme sono abituate ad offrire alla propria utenza. A differenza di quel che accade nel mondo offline, qui è possibile legarsi e conoscersi senza dover mai rendere note le proprie generalità fino all’ultimo momento. Si tratta di un vantaggio non da poco, considerato che stiamo parlando di relazioni clandestine, relazioni capaci di mettere le persone nei guai anche seri se vengono scoperte.

Conclusioni

I siti per appuntamenti non sono altro che l’espressione dei tempi che corrono applicata in maniera concreta ai rapporti personali, quelli per incontri con donne sposate rispondono ad un bisogno sociale che esisteva da ben prima dell’invenzione di internet, ma che grazie alla sua esistenza ha trovato uno strumento perfetto per il raggiungimento di uno scopo: trovare persone compiacenti in totale sicurezza.

In futuro non sappiamo se saranno ancora i siti per appuntamenti, oppure ulteriori evoluzioni di essi, ad aiutare le persone nei loro intenti, di certo sappiamo che uomini e donne continueranno a rincorrersi l’un l’altra fintanto che la nostra specie continuerà a camminare sulla terra.